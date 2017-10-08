На Колымской ГЭС завершился текущий ремонт гидроагрегата №3
08.10.2017, 11:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Колымской ГЭС (входит в Группу «РусГидро») завершился плановый текущий ремонт генераторной и гидротурбинной установок гидроагрегата №3. Текущий ремонт основных узлов гидроагрегатов проводится ежегодно и призван поддержать надёжность работы оборудования гидроэлектростанции и обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию.
Персонал станции отремонтировал главный, вспомогательный и регуляторный генераторы, заменил расходные материалы в системах технического воздухо- и водоснабжения. Гидроэнергетики также произвели наладку систем мониторинга, возбуждения и релейной защиты гидроагрегата, отрегулировали системы торможения и пожаротушения.
В рамках работ на гидротурбинной установке работники ГЭС обследовали напорный водовод и отсасывающую трубу, произвели очистку сороудерживающей решётки. Специалисты подрядной организации выполнили дефектоскопию камеры рабочего колеса и лопастей.
Персонал станции отремонтировал главный, вспомогательный и регуляторный генераторы, заменил расходные материалы в системах технического воздухо- и водоснабжения. Гидроэнергетики также произвели наладку систем мониторинга, возбуждения и релейной защиты гидроагрегата, отрегулировали системы торможения и пожаротушения.
В рамках работ на гидротурбинной установке работники ГЭС обследовали напорный водовод и отсасывающую трубу, произвели очистку сороудерживающей решётки. Специалисты подрядной организации выполнили дефектоскопию камеры рабочего колеса и лопастей.
Источник: http://www.rushydro.ru