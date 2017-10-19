На Московский НПЗ доставлена партия теплообменного и колонного оборудования для строительства установки "Евро+"
19.10.2017, 17:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершилась доставка на Московский НПЗ партии теплообменного и колонного оборудования отечественного производства. Аппараты, изготовленные АО "Уралхиммаш" (входит в группу "ОМЗ"), будут работать в секциях первичной переработки и гидроочистки дизельного топлива строящейся комбинированной установки переработки нефти "Евро+" МНПЗ. Общий вес доставленного оборудования составляет почти 150 тонн. Высота самого крупного из аппаратов - 13 метра, диаметр - 2 метра.
Из Екатеринбурга в Москву оборудование было доставлено на специальных грузовых тягачах. Общая протяжённость маршрута составила почти 2000 километров. На территории Московского нефтеперерабатывающего завода аппараты размещены на площадке хранения, идёт подготовка к монтажу.
"Евро+" - один из ключевых проектов второго этапа комплексной модернизации МНПЗ, которую продолжает компания "Газпром нефть". Эта современная установка заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду. После ввода в эксплуатацию "Евро+" завод повысит объём и глубину нефтепереработки, увеличит выход светлых нефтепродуктов, улучшит показатели энергоэффективности. С пуском "Евро+" Московский НПЗ перейдёт на увеличенный интервал между ремонтами, что значит - завод в два раза реже будет останавливаться на регулярный планово-предупредительный ремонт, а стабильность топливного рынка столицы дополнительно возрастёт.
Строительство "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе началось в 2016 году и на сегодня успешно выполнены фундаментные работы, в ходе которых было залито 40000 м? бетона и забито 24000 свай. Завершается поставка и монтаж 9000 тонн металлоконструкций. На площадке установлено 38 единиц крупногабаритного оборудования массой свыше 90 тонн каждая.
К реализации проектов модернизации МНПЗ активно привлекаются ведущие отечественные производители. Современное крупногабаритное оборудование доставляют в Москву из заводов Волгограда, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливны, Петрозаводска и других городов России.
Последовательное снижение воздействия завода на окружающую среду является одной из приоритетных целей программы модернизации МНПЗ. В рамках первого этапа реконструкции в 2011-2015 гг. предприятие уже снизило уровень воздействия на 50%, в том числе на 36% сократилось воздействие на атмосферный воздух. После завершения второго этапа модернизации в 2020 году общее воздействие завода на окружающую среду будет уменьшено ещё на 50%.
АО "Уралхиммаш" - один из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. С 2008 года "Уралхиммаш" входит в Группу Объединённые машиностроительные заводы. Стратегическим партнёром АО "Уралхиммаш" является Газпромбанк.
Из Екатеринбурга в Москву оборудование было доставлено на специальных грузовых тягачах. Общая протяжённость маршрута составила почти 2000 километров. На территории Московского нефтеперерабатывающего завода аппараты размещены на площадке хранения, идёт подготовка к монтажу.
"Евро+" - один из ключевых проектов второго этапа комплексной модернизации МНПЗ, которую продолжает компания "Газпром нефть". Эта современная установка заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду. После ввода в эксплуатацию "Евро+" завод повысит объём и глубину нефтепереработки, увеличит выход светлых нефтепродуктов, улучшит показатели энергоэффективности. С пуском "Евро+" Московский НПЗ перейдёт на увеличенный интервал между ремонтами, что значит - завод в два раза реже будет останавливаться на регулярный планово-предупредительный ремонт, а стабильность топливного рынка столицы дополнительно возрастёт.
Строительство "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе началось в 2016 году и на сегодня успешно выполнены фундаментные работы, в ходе которых было залито 40000 м? бетона и забито 24000 свай. Завершается поставка и монтаж 9000 тонн металлоконструкций. На площадке установлено 38 единиц крупногабаритного оборудования массой свыше 90 тонн каждая.
К реализации проектов модернизации МНПЗ активно привлекаются ведущие отечественные производители. Современное крупногабаритное оборудование доставляют в Москву из заводов Волгограда, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливны, Петрозаводска и других городов России.
Последовательное снижение воздействия завода на окружающую среду является одной из приоритетных целей программы модернизации МНПЗ. В рамках первого этапа реконструкции в 2011-2015 гг. предприятие уже снизило уровень воздействия на 50%, в том числе на 36% сократилось воздействие на атмосферный воздух. После завершения второго этапа модернизации в 2020 году общее воздействие завода на окружающую среду будет уменьшено ещё на 50%.
АО "Уралхиммаш" - один из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. С 2008 года "Уралхиммаш" входит в Группу Объединённые машиностроительные заводы. Стратегическим партнёром АО "Уралхиммаш" является Газпромбанк.
Источник: Газпром нефть