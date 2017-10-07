ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в 3:56 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находттся в пределах действующих норм.

Проводится поиск и устранение причин данного происшествия.

По состоянию на 6 часов 7 октября во работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1855 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.