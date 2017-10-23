ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "НОВАТЭК" и Правительство Камчатского края заключили Соглашение о сотрудничестве по созданию на территории Камчатского края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа. Соглашение подписали Председатель Правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Стороны берут на себя обязательства создать организационные и экономические условия для строительства на восточном побережье полуострова Камчатка Перевалочного терминала по перегрузке СПГ с арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы (далее - Перевалочный терминал).

Как подчеркнул Леонид Михельсон, "Строительство терминала позволит за счёт оптимизации транспортной логистики сделать более эффективными поставки СПГ из Арктики, стимулировать развитие Северного морского пути, создать крупный хаб для доставки СПГ потребителям в странах Азиатско-тихоокеанского региона".

Реализация Соглашения также направлена на развитие транспортной инфраструктуры, торгово-экономических и научно-технических связей Камчатского края, создание дополнительных рабочих мест и создание условий для газификации Камчатки за счёт использования отпарного газа Перевалочного терминала на объектах энергетики и коммунального хозяйства полуострова.