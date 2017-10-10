ПАО "Транснефть" и алжирская Sonatrach подписали меморандум о сотрудничестве
10.10.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "Транснефть" и алжирская национальная компания Sonatrach подписали меморандум о сотрудничестве в области разведки, добычи, транспортировки, переработке и продажи углеводородов.
Документ подписан в ходе встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей.
В рамках документа стороны намерены взаимодействовать в области неразрушающего контроля и повышения безопасности эксплуатации трубопроводной инфраструктуры.
Sonatrach занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа. Компания эксплуатирует свыше 20 тыс. км магистральных трубопроводов, ей принадлежат нефтехимические производства, предприятия по опреснению воды, 4 завода по сжижению газа и 5 НПЗ.
Документ подписан в ходе встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей.
В рамках документа стороны намерены взаимодействовать в области неразрушающего контроля и повышения безопасности эксплуатации трубопроводной инфраструктуры.
Sonatrach занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа. Компания эксплуатирует свыше 20 тыс. км магистральных трубопроводов, ей принадлежат нефтехимические производства, предприятия по опреснению воды, 4 завода по сжижению газа и 5 НПЗ.
Источник: Транснефть