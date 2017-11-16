Переход на альтернативные источники энергии обсудили в Приморье
16.11.2017, 10:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Реализацию программы по энергоэффективности, развитию газоснабжения и энергетики обсудили в ходе заседания Администрации Приморья под руководством врио Губернатора края Андрей Тарасенко.
Как доложила директор департамента энергетики Алла Фортун, эта госпрограмма действует в Приморье с 2013 года. За четыре года на её исполнение было направлено более 3,3 миллиарда рублей из средств федерального, краевого и местных бюджетов. Эти деньги идут на субсидии муниципальным образованиям края на создание и развитие систем газоснабжения, на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде.
Глава региона отметил, что от финансовых вложений должен быть заметный эффект – например, снижение тарифов для жителей края.
«Какая эффективность вложения этих денег? Должна снижаться цена за киловатт, уменьшаться стоимость топлива. У нас мощности около 2700 мегаватт, а ТЭЦ устаревшие. Нужно думать об альтернативных источниках электроэнергии», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
Директор департамента энергетики сообщила, что в числе перспективных объектов – ТЭЦ «Синяя сопка» и «Змеинка» во Владивостоке. По проекту они должны работать на природном газе, а не мазуте.
Как сообщила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, с начала работы программы в Приморье провели реконструкцию 118 котельных и закрыли 159 нерентабельных котельных.
«Это позволило снизить потребление мазута с 515 тысяч тонн в 2013 году до 376 тысяч тонн в 2017. В целом же удалось улучшить условия теплоснабжения для 141 тысячи жителей края», – доложила Елена Пархоменко.
Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что нужно не только уходить от мазутозависимости, но и задействовать альтернативные источники энергии.
«У нас много хозяйств в городах и посёлках, остаётся много биоотходов. Это хорошая альтернатива. Вы работаете с частными предприятиями в этом направлении?», – обратился глава региона к участникам заседания.
Елена Пархоменко сообщила, что такая работа ведётся в ряде районов края. Например, в посёлке Светлогорье рассматривается возможность установить котельную на биотопливе в рамках программы развития поселения.
«Займитесь этой работой также в Артёме, в Спасском районе. Там много производств, птицефабрики не знают, куда отходы девать. Работайте с ними», – поставил задачу Андрей Тарасенко.
Напомним, ранее в ходе рабочей поездки в Москву врио Губернатора Приморья обсудил вопросы развития энергетики края с генеральным директором ПАО «Русгидро» Николаем Шульгиновым. По итогам встречи стороны договорились о взаимодействии при модернизации электрических станций в регионе.Среди проектов, которые планируется реализовать на территории Приморья, – реконструкция Артёмовской ТЭЦ, завершение модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Кроме того, есть проект по строительству ветроэнергетической станции общей мощностью 600 кВт и дизельной станции мощностью до 2 МВт на острове Попова.
Как доложила директор департамента энергетики Алла Фортун, эта госпрограмма действует в Приморье с 2013 года. За четыре года на её исполнение было направлено более 3,3 миллиарда рублей из средств федерального, краевого и местных бюджетов. Эти деньги идут на субсидии муниципальным образованиям края на создание и развитие систем газоснабжения, на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде.
Глава региона отметил, что от финансовых вложений должен быть заметный эффект – например, снижение тарифов для жителей края.
«Какая эффективность вложения этих денег? Должна снижаться цена за киловатт, уменьшаться стоимость топлива. У нас мощности около 2700 мегаватт, а ТЭЦ устаревшие. Нужно думать об альтернативных источниках электроэнергии», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
Директор департамента энергетики сообщила, что в числе перспективных объектов – ТЭЦ «Синяя сопка» и «Змеинка» во Владивостоке. По проекту они должны работать на природном газе, а не мазуте.
Как сообщила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, с начала работы программы в Приморье провели реконструкцию 118 котельных и закрыли 159 нерентабельных котельных.
«Это позволило снизить потребление мазута с 515 тысяч тонн в 2013 году до 376 тысяч тонн в 2017. В целом же удалось улучшить условия теплоснабжения для 141 тысячи жителей края», – доложила Елена Пархоменко.
Андрей Тарасенко акцентировал внимание, что нужно не только уходить от мазутозависимости, но и задействовать альтернативные источники энергии.
«У нас много хозяйств в городах и посёлках, остаётся много биоотходов. Это хорошая альтернатива. Вы работаете с частными предприятиями в этом направлении?», – обратился глава региона к участникам заседания.
Елена Пархоменко сообщила, что такая работа ведётся в ряде районов края. Например, в посёлке Светлогорье рассматривается возможность установить котельную на биотопливе в рамках программы развития поселения.
«Займитесь этой работой также в Артёме, в Спасском районе. Там много производств, птицефабрики не знают, куда отходы девать. Работайте с ними», – поставил задачу Андрей Тарасенко.
Напомним, ранее в ходе рабочей поездки в Москву врио Губернатора Приморья обсудил вопросы развития энергетики края с генеральным директором ПАО «Русгидро» Николаем Шульгиновым. По итогам встречи стороны договорились о взаимодействии при модернизации электрических станций в регионе.Среди проектов, которые планируется реализовать на территории Приморья, – реконструкция Артёмовской ТЭЦ, завершение модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Кроме того, есть проект по строительству ветроэнергетической станции общей мощностью 600 кВт и дизельной станции мощностью до 2 МВт на острове Попова.
Источник: http://primorsky.ru