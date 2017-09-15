Поставки российского газа в Хорватию возобновляются на долгосрочной основе
15.09.2017, 21:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "Газпром экспорт" и хорватская компания "Прво плинарско друштво д.о.о." подписали долгосрочный контракт на поставки природного газа сроком действия с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2027 года. Годовой объем поставок в рамках контракта составляет 1 млрд куб.м. В IV квартале 2017 года планируется поставить 0,25 млрд куб. м.
"Заключение долгосрочного контракта на поставки газа в Хорватию является результатом плодотворного сотрудничества ООО „Газпром экспорт" и компании „Прво плинарско друштво д.о.о." Уверена, что этот важный шаг укрепит взаимовыгодное партнерство двух стран в энергетической сфере", - заявила Генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Мы в высшей степени удовлетворены состоявшимся подписанием контракта с компанией „Газпром экспорт". Наше сотрудничество с сильным, надежным партнером обеспечивает рынок Хорватии надежными и безопасными поставками газа", - заявил Председатель Совета директоров "Прво плинарско друштво д.о.о." Павао Вуйновац.
Этот контракт является продолжением договора между ООО "Газпром экспорт" и "Прво плинарско друштво д.о.о." на поставку природного газа в I–III кварталах 2017 года, в рамках которого до конца сентября 2017 года в Хорватию будет поставлено порядка 1,48 млрд куб. м газа.
В 2012–2016 гг. поставки природного газа в Хорватию осуществлялись компанией "Газпром Швайц АГ".
Ранее поставки российского газа в Хорватию осуществлялись на основе контрактов ООО "Газпром экспорт" с компанией "ИНА Индустрия нафте" (с 2009 г. - "Природный плин д.о.о."). Долгосрочный контракт от 24 мая 2005 года предусматривал поставку природного газа в Хорватию до конца 2010 года в объеме до 1,20 млрд куб. м в год. Все обязательства сторон были выполнены в полном объеме. Всего с 1992 г. по 2010 г. в Хорватию было реализовано более 20 млрд куб. м природного газа.
"Заключение долгосрочного контракта на поставки газа в Хорватию является результатом плодотворного сотрудничества ООО „Газпром экспорт" и компании „Прво плинарско друштво д.о.о." Уверена, что этот важный шаг укрепит взаимовыгодное партнерство двух стран в энергетической сфере", - заявила Генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Мы в высшей степени удовлетворены состоявшимся подписанием контракта с компанией „Газпром экспорт". Наше сотрудничество с сильным, надежным партнером обеспечивает рынок Хорватии надежными и безопасными поставками газа", - заявил Председатель Совета директоров "Прво плинарско друштво д.о.о." Павао Вуйновац.
Этот контракт является продолжением договора между ООО "Газпром экспорт" и "Прво плинарско друштво д.о.о." на поставку природного газа в I–III кварталах 2017 года, в рамках которого до конца сентября 2017 года в Хорватию будет поставлено порядка 1,48 млрд куб. м газа.
В 2012–2016 гг. поставки природного газа в Хорватию осуществлялись компанией "Газпром Швайц АГ".
Ранее поставки российского газа в Хорватию осуществлялись на основе контрактов ООО "Газпром экспорт" с компанией "ИНА Индустрия нафте" (с 2009 г. - "Природный плин д.о.о."). Долгосрочный контракт от 24 мая 2005 года предусматривал поставку природного газа в Хорватию до конца 2010 года в объеме до 1,20 млрд куб. м в год. Все обязательства сторон были выполнены в полном объеме. Всего с 1992 г. по 2010 г. в Хорватию было реализовано более 20 млрд куб. м природного газа.
Источник: Газпром