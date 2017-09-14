Правление "Газпрома" одобрило инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2017 год в новых редакциях
14.09.2017, 21:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правление ПАО "Газпром" одобрило проекты инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новых редакциях.
В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, общий объём освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 128,576 млрд руб., что на 217,341 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утверждённой в декабре 2016 года. В том числе объём капитальных вложений составит 738,538 млрд руб. (рост на 112,518 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов - 11,310 млрд руб. (рост на 11,185 млрд руб.). Объём долгосрочных финансовых вложений - 378,728 млрд руб. (рост на 93,637 млрд руб.).
Согласно проекту бюджета ПАО "Газпром" на 2017 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 290,515 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объёме.
Проект программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15,4 млрд руб.
Корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана, в основном, с необходимостью увеличения объёма инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты "Газпрома".
Проекты инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат ПАО "Газпром" на 2017 год в новых редакциях будут внесены на рассмотрение Совета директоров ПАО "Газпром".
В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, общий объём освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 128,576 млрд руб., что на 217,341 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утверждённой в декабре 2016 года. В том числе объём капитальных вложений составит 738,538 млрд руб. (рост на 112,518 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов - 11,310 млрд руб. (рост на 11,185 млрд руб.). Объём долгосрочных финансовых вложений - 378,728 млрд руб. (рост на 93,637 млрд руб.).
Согласно проекту бюджета ПАО "Газпром" на 2017 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 290,515 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объёме.
Проект программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15,4 млрд руб.
Корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана, в основном, с необходимостью увеличения объёма инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты "Газпрома".
Проекты инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат ПАО "Газпром" на 2017 год в новых редакциях будут внесены на рассмотрение Совета директоров ПАО "Газпром".
Источник: Газпром