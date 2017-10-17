С начала года в Австрию поставлено больше российского газа, чем за весь 2016 год
17.10.2017, 21:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Председателя Правления OMV AG Райнера Зеле.
Участники встречи рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечено, что в 2017 году спрос австрийских потребителей на российский газ значительно превосходит прошлогодний. С 1 января по 15 октября этого года "Газпром" экспортировал в республику 6,4 млрд куб. м газа - на 48,3% или на 2,1 млрд куб. м больше, чем за девять с половиной месяцев 2016 года. При этом уже 4 октября объём газа, поставленный "Газпромом" в Австрию с начала 2017 года, превысил показатель за весь 2016 год (6,13 и 6,1 млрд куб. м соответственно).
Стороны обсудили ход реализации проекта "Северный поток - 2", направленного на обеспечение надёжных поставок российского газа в европейские страны.
Компания OMV - главный партнёр "Газпрома" в Австрии.
"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.
Участники встречи рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. Отмечено, что в 2017 году спрос австрийских потребителей на российский газ значительно превосходит прошлогодний. С 1 января по 15 октября этого года "Газпром" экспортировал в республику 6,4 млрд куб. м газа - на 48,3% или на 2,1 млрд куб. м больше, чем за девять с половиной месяцев 2016 года. При этом уже 4 октября объём газа, поставленный "Газпромом" в Австрию с начала 2017 года, превысил показатель за весь 2016 год (6,13 и 6,1 млрд куб. м соответственно).
Стороны обсудили ход реализации проекта "Северный поток - 2", направленного на обеспечение надёжных поставок российского газа в европейские страны.
Компания OMV - главный партнёр "Газпрома" в Австрии.
"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.
Источник: Газпром