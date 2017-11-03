ОРЕАНДА-НОВОСТИ Филиал ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС» подвел итоги работы за 9 месяцев 2017 года. За этот период гидроэлектростанция произвела 4,453 млрд кВт·ч электроэнергии. С начала года предприятие инвестировало в ремонт и техническое перевооружение оборудования более 80 млн рублей. По итогам работы в бюджеты разных уровней компания перечислила 1,3 млрд рублей.



Суммарный приток воды в Бурейское водохранилище за 9 месяцев составил 24,08 км3. С конца августа станция проводила холостые сбросы в связи с продолжительным дождевым паводком. За период сбросов, который продолжался с 31 августа по 20 сентября, станция перераспределила 3,67 км3 паводковых вод. А за весь сезон (начиная с середины апреля 2017 года) в водохранилище было аккумулировано 10,22 км3 воды для работы в осенне-зимний период.



В рамках реализации программы технического перевооружения на Бурейской ГЭС обновили комплекс линейной автоматики предотвращения нарушения устойчивости энергосистемы. Также специалисты подрядных организаций и работники станции завершили работы по реконструкции помещений плотины и здания ГЭС и системы освещения гидроузла. Всего в техническое перевооружение Бурейская ГЭС с начала года инвестировала 66 млн рублей. На станции проведены текущие ремонты гидроагрегатов №1, 2, 4 и 6. Продолжается капитальный ремонт гидроагрегата №5. Затраты на программу ремонтов за 9 месяцев 2017 года составили 22 млн рублей.



За 9 месяцев 2017 года Бурейская ГЭС перечислила в бюджеты всех уровней в виде налоговых отчислений 1 366 млн рублей. В бюджет Амурской области было направлено 1 313 млн рублей, в федеральный бюджет 47 млн рублей, в бюджет Хабаровского края – 5,6 млн рублей.