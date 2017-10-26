ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Ивана Белозёрцева. Председатель правления ПАО «Газпром» и губернатор Пензенской области обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве.



Глава региона выразил благодарность руководству глобальной энергетической компании за реализацию на территории Пензенской области ряда программ.



В ходе беседы было отмечено, что эффективная совместная работа позволила довести уровень газификации области до 97%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 67,2%.



За 10 последних лет в Пензенской области построено 13 межпоселковых газопроводов протяженностью около 173 км. Общий объем инвестиций составил 1, 18 млрд рублей.



В настоящее время продолжается строительство четырех новых газопроводов в Пензе – на ул. Долгорукова-К. Цеткин, к району Междуречье, п. Нефтяник и микрорайону "Заря", а также проектирование трех газопроводов к жилым территориям и промышленным объектам.



Алексей Миллер и Иван Белозерцев также обсудили вопросы снижения задолженности потребителей за газ. В Пензенской области проводится постоянная работа в данном направлении. В результате в 2017 году объем задолженности, основная часть которой приходится на теплоснабжающие организации, удалось уменьшить более чем на 58 млн рублей.



«Мы уделяем этой теме особой внимание, работаем персонально с каждым потребителем газа», - отметил губернатор.