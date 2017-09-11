ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Сахалине завершил свою работу юбилейный Х Дальневосточный ИТ-форум, организованный ПАО «РусГидро». В мероприятии приняли участие более 10 крупнейших отечественных и зарубежных ИТ-компаний, а также руководители ИТ-подразделений и связи исполнительного аппарата энергохолдинга и его дальневосточных дочерних обществ.

Основная цель форума – решение вопросов по организации совместного развития и эксплуатации ИТ-инфраструктуры и информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов дочерних обществ и группы компаний в целом.

В рамках форума ИТ-специалисты энергохолдинга отчитались о результатах своей работы за прошлый год, поделились опытом реализованных проектов, планами на будущее, обсудили основные вопросы и направления развития ИТ-сферы на энергетических предприятиях. Крупнейшие отечественные и зарубежные ИТ-компании: «МегаФон, «ЛАНИТ-Партнёр», «Лаборатория Касперского», «Унитех», «Ростелеком», «IBM», «H P Ent», «Lenovo», «Check Point Software Technologies», ФГУП «Космическая связь» - представили свои последние разработки в области информационных технологий для применения в электроэнергетике.

Были проведены тренинги и деловые игры, направленные на улучшение коммуникаций и организацию командной работы руководителей ИТ подразделений исполнительного аппарата ПАО «Русгидро» и руководителей ИТ дальневосточных компаний энергохолдинга.

«Чем лучше будут организованы и автоматизированы бизнес-процессы, тем меньше времени и сил будет занимать выполнение технологических операций внутри энергохолдинга, - отметил директор департамента информационных технологий «РусГидро» Виталий Шадрин. - Будет снижаться так называемое «внутреннее трение» в компании, негативно влияющее на ее операционную эффективность. Это приведет к улучшению работы с потребителями. Так, например, ускорится процесс обработки заявок на технологическое присоединение, более быстрыми и удобными станут расчёты за потребленную электроэнергию».