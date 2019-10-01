01.10.2019, 20:36
Акционеры ЛУКОЙЛ получат 3 миллиарда долларов
ИА «Ореанда-Новости». Продлена программа обратного выкупа акций ЛУКОЙЛ до конца 2022 года.
Крупнейшая нефтяная компания запустила программу buyback для своих акционеров в 2018 году. Она планировалась на 1 год до августа 2019 года. Сейчас компания объявила о продлении выпуска акций. По предполагаемым данным, ЛУКОЙЛ планирует выкупить 36,3 миллиона акций до конца 2022 года, что составляет 5,1% уставного капитала.
Объём денежных средств, выделенный на программу buyback составляет 3 миллиарда долларов. На сегодня число акций в обращении составляет 715 миллионов штук. ЛУКОЙЛ начал возвращать капитал в фирму, так как в ближайшее время не намечается новых крупных проектов развития компании.
Крупнейшая нефтяная компания запустила программу buyback для своих акционеров в 2018 году. Она планировалась на 1 год до августа 2019 года. Сейчас компания объявила о продлении выпуска акций. По предполагаемым данным, ЛУКОЙЛ планирует выкупить 36,3 миллиона акций до конца 2022 года, что составляет 5,1% уставного капитала.
Объём денежных средств, выделенный на программу buyback составляет 3 миллиарда долларов. На сегодня число акций в обращении составляет 715 миллионов штук. ЛУКОЙЛ начал возвращать капитал в фирму, так как в ближайшее время не намечается новых крупных проектов развития компании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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