buyback для своих акционеров в 2018 году. Она планировалась на 1 год до августа 2019 года. Сейчас компания объявила о продлении выпуска акций. По предполагаемым данным, ЛУКОЙЛ планирует выкупить 36,3 миллиона акций до конца 2022 года, что составляет 5,1% уставного капитала.





buyback составляет 3 миллиарда долларов. На сегодня число акций в обращении составляет 715 миллионов штук. ЛУКОЙЛ начал возвращать капитал в фирму, так как в ближайшее время не намечается новых крупных проектов развития компании.



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