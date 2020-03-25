ИА «Ореанда-Новости» . Нефтяники Соединённых Штатов готовы встретиться с представителями Москвы и Эр-Рияда для проведения переговоров, сообщил участник комиссии техасских властей по регулированию нефтяного и газового секторов Райан Ситтон.

Представители нефтяных компаний Техаса и центра по добыче сланцевой нефти в Соединённых Штатах хотят обсудить ситуацию на рынке ценного ресурса с ОПЕК и главой Саудовской Аравии, а также с представителями Российской Федерации. По словам члена комиссии по регулированию нефтегазового сектора, он уже провёл беседу с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, однако тот ответил, что организация не в силах принять какие-либо меры до летнего саммита.

Райан Ситтон также заявил, что готов связаться с главами Министерств энергетики Саудовской Аравии и России, чтобы найти выход из кризисной ситуации.