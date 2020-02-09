ИА «Ореанда-Новости». Белоруссия попросила у РФ снизить ставку по кредиту, выданному под строительство БелАЭС.

Минск просит у России снизить ставку по кредиту, который был выдан на строительство атомной электростанции БелАЭС. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, слова которого передаёт агентство Sputnik Беларусь. Он также сообщил, что Минску требуется перенос времени начала выплат по кредиту.

Крутой рассказал, что произошла задержка ввода в строй станции БелАЭС. Поэтому Белоруссия просит отложить время начала выплат по кредиту. Также Крутой попросил немного снизить процентную ставку и привести её в соответствие с контрактами, которые заключены у «Росатома» в других государствах.



