ИА «Ореанда-Новости». Москва может снизить производство нефти при условии, что Вашингтон также сократит добычу, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство сообщает, что Москва готова взять на себя десятую часть от общей суммы сокращений добычи. Таким образом, речь может идти о снижении производства на 1 миллион баррелей в сутки.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что считает необходимым странам, добывающим нефть, совместно сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки.

На данный момент положение цен на рынке нефти нестабильное из-за срыва сделки ОПЕК+, которая помогала контролировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Продлить сделку не удалось из-за противоположных позиций России и Саудовской Аравии.