ИА «Ореанда-Новости» . Крупная газораспределительная компания «Булгаргаз» ведёт переговоры с Россией о снижении стоимости ценного природного ресурса.

Специалисты «Булгаргаза» ожидают, что цена на газ для потребителей Болгарии в середине и конце текущего года составил около 42,9 левов за мегаватт в час, что примерно равняется 1533 рублей. Указанная стоимости на 2,52 процента меньше, чем текущая цена в первом квартале 2020 года.

Ожидается, что переговоры о снижении цены на поставки газа между Болгарией и РФ подойдут к конце в феврале, и государства придут к согласию на взаимовыгодных условиях сотрудничества.

Отметим, что Болгария получает энергетический ресурс из турецкого потока, международного газопровода, с 1 января 2020 года. Цена для потребителей газа после смена места приёма должна снизится на 5% по официальным подсчетам властей государства. Таким образом, ежегодную экономию Болгарии оценили в 70 миллионов левов.