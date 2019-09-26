ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами проверок, проведённых сотрудниками Росстандарта с начала 2019 года, доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8 %.

Выявлено, что на автозаправочных станциях продаётся 6 миллионов тонн суррогатных бензина и дизельного топлива в год при общем объёме 65 миллионов тонн. 81 из 920 проверенных заправок реализуют горючее, не соответствующее установленным стандартам качества. Отмечается, что доля нарушений на независимых АЗС значительно выше, чем на сетевых, – 5 % против 13 %.

В то же время специалисты Росстандарта указали на то, что к настоящему времени ситуация заметно улучшилась по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были выявлены на 20 % заправочных станций.