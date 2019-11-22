ИА «Ореанда-Новости». Эксперт рассказала, на чём дешевле всего ездить по дорогам России.

Исследования провела аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина.

Эксперт выбирала между бензином, газом и электричеством. По её словам, если учитывать расходы на топливо, а также пользу для экологии, победителем в борьбе выйдут электромобили. Однако сама покупка машин, работающих на электричестве, может влететь россиянам в копеечку.

Сосенкова рассказала, что средний пробег автомобиля составляет 17,5 тысяч км в год. В неделю это около 335 километров. Если учитывать расходы на топливо, сравнивая эти данные, то газ выйдет значительно дешевле. Однако и здесь всё не так просто. Перевод автомобиля на газ сам обойдётся российским водителям в сумму около 50 тысяч рублей.

Бензин – самый популярный на данный момент вид топлива. И всё же газ превосходит его, если говорить о выгоде.