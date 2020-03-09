ИА «Ореанда-Новости». Стоимость бензина не увеличиться, несмотря на падение цен на нефть. По мнению экспертов, такая ситуация сложится из-за того, что снижение стоимости топливного сырья нивелируется ослаблением рубля. Кроме того, государственные механизмы поддержки не позволят ценам на бензин резко подняться.

Эксперты уверены, что на россиянах обвал рынка нефти не скажется. Внутренние цены на нефтепродукты почти не изменятся, так как их низкая стоимость на мировом рынке нивелируется девальвацией рубля. Только в оптовом сегменте могут произойти какие-либо изменения, однако пока сложно сказать, будет ли это увеличение цены или наоборот снижение.

Не смотря на то, что российские производители используют национальное сырьё, цены на нефть даже внутри страны зависят от мировых.