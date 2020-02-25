ИА «Ореанда-Новости». Экспорт Белоруссии упал более чем на $2 миллиарда из-за поставок грязной нефти из России.

Белорусский экспорт упал более чем на 2 миллиарда долларов за 2019 год. Причиной стал транзит из России грязной нефти, а также ограничение на вывоз нефтепродуктов. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, чьи слова передаёт агентство БелТа.

Макей отметил, что изменение условий торговли со стороны России серьёзно повлияло на показатели белорусского экспорта. Он также подчеркнул, что Минск выполнял все обязательства, предусмотренные контрактом с РФ.

Ранее стало известно о предложении Путина Лукашенко компенсировать выпадающие доходы от экспортных пошлин из-за налогового манёвра России. Москва намерена компенсировать выпадающие доходы Белоруссии за счёт премии нефтяных компаний.