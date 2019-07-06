ИА «Ореанда-Новости» Экономист, бывший сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар высказал мнение, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины уже следующей зимой европейцев ждёт «газовый кризис».

В публикации в газете L'Opinion сказано, что данный исход вполне вероятен, поскольку срок действия договора о транзите топлива истекает 1 января, а власти России и Украины не могут прийти к соглашению по поводу заключения нового контракта. При неблагоприятном развитии событий в странах Европы начнутся перебои с поставками газа и существенно повысятся цены на него. Таки образом, по мнению специалиста, европейцам следует всемерно содействовать заключению нового договора между Москвой и Киевом. В частности, эксперт предлагает воздействовать на избранного президента Украины Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его к компромиссу с Россией.

Кошар также поддержал строительство газопровода «Северный поток – 2». Он утверждает, что экономические преимущества реализации данного проекта неоспоримы: это альтернатива поставкам газа через Украину и к тому же более надёжный маршрут.