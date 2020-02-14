ИА «Ореанда-Новости». «Газпром» планирует взыскать с «Молдовагаза» задолженность в сумму больше 240 миллионов.



Российская компания «Газпром» обратилась в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ. Компания подала иск о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в 246,409 миллионов долларов. Об это стало известно из ежеквартального отчёта компании.

Сообщается, что «Газпром» обратился в Международный арбитражный суд ещё в декабре прошлого года. АО «Молдовагаз» из республики Молдовы оказалось должно 246 409 976,74 долларов. Такая сумма должна быть выплачена российской компании за природный газ, который поставлялся из России в 2017 году.

На данный момент ещё нет точной даты рассмотрения данного иска.



