ИА «Ореанда-Новости» . Крупнейшая энергетическая российская компания планирует увеличение добычи ценного ресурса к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Газпром» планирует увеличить добычу ресурса на 21%. Специалисты холдинга также ожидают увеличение экспорта газа на дальнее зарубежье на 34%. Отметим, что в прошлом году «Газпром» добыл 500 миллиардов кубических метров ресурса, о чём сообщается в презентации компании ко Дню инвестора.

По планам к 2030 году холдинг может добыть 605 миллиардов кубометров газа. Кроме того, эксперты ожидают снижение ежегодного инвестиционного объёма на 11 процентов с текущего года. Чистая ожидаемая прибыль «Газрома» составляет 21,4 миллиарда долларов.