ИА «Ореанда-Новости». Эксперт поделился мнением о плюсах низких цен на нефть. Так можно «оздоровить» рынок.

По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, низкие цены на нефть могут не только негативно сказаться на рынке топлива, но и «оздоровить» его. С арены уйдут нерентабельные проекты с высокой себестоимостью. Это позволит впоследствии работать только с устойчивыми производствами, гарантирующими долгосрочное развитие отрасли.

Эксперт добавил, устойчивость к низким ценам и низкий уровень долга позволять с высокой вероятностью «безболезненно» пережить даже продолжительный период в сложившихся условиях. Добыча топлива не только сохраниться в тех же объёмах, но, возможно, увеличится.