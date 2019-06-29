ИА «Ореанда-Новости» Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия подтвердили взаимное стремление к обеспечению стабильности на мировом рынке нефти.

Чиновник отметил, что «при текущем уровне неопределенности» сотрудничество производителей нефти в сфере обеспечения «последовательных и достаточных поставок» выступает в качестве ключевого фактора стабильности данного сегмента рынка.

Новак сообщил, что это следует из итогов встречи президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которая состоялась 29 июня в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии. В ходе переговоров российский президент высказал намерение посетить ближневосточную страну осенью.