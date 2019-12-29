ИА «Ореанда-Новости» Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил на своей странице в Facebook, что переговоры с российской стороной по соглашению о транзите газа в европейские страны продолжаются.

Топ-менеджер проинформировал, что в обсуждении достигнут некоторый прогресс, однако «согласованных текстов соглашений по состоянию сейчас нет». По его словам, представители Украины и России работают над текстами договоров уже на протяжении нескольких дней, при этом «борьба идёт за каждую запятую».

Коболев написал, что стороны обсуждают три основных вопроса: соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и российским поставщиком «Газпром», контракт об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом» и мировое соглашение, в соответствии с которым два предприятия должны урегулировать взаимные претензии, возникшие из договоров 2009 года. При этом судебные претензии в отношении «захвата активов» «Нафтогаза» в Крыму, обязательные прямые закупки газа у «Газпрома» и «прочие негазовые вопросы», по словам Коболева, в настоящее время не входят в предмет обсуждения.