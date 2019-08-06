ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус сообщил о значительном сокращении поставок дизельного топлива из России в августе этого года. Это произошло из-за введения российской стороной ограничений на ввоз дизельного топлива на Украину, согласно которым с 1 июня нефтепродукты на Украину могут ввозиться только при наличии специального разрешения.

По данным Герус, белорусский Мозырский НПЗ согласился увеличить поставки в страну в августе-сентябре на двадцать пять процентов, до 250 тысяч тонн. Заводы в Литве и некоторых других странах ЕС дали своё согласие.

Однако Герус заявил, что Киев не собирается полностью отказываться от импорта нефти из России, опасаясь, что это может ударить по украинской экономике, что привёдет к росту розничных цен.