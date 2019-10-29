ИА «Ореанда-Новости». Еврокомиссия заявила, что трёхсторонняя консультация по газу ни к чему не привела.

В Еврокомиссии остались недовольны результатами консультации по газу, которая прошла в Брюсселе. Разочарование выразил заместитель главы ЕК Марош Шефчович.

Он объяснил позиции сторон, отметив, что обеим необходимо больше времени. Россия не готова уступать. Однако, в защиту РФ, он отметил, что делегация не получило нужные документы вовремя. В свою очередь Украина заверила всех в готовности сотрудничать. Им нужно дополнительное время для изучения предложений, подготовленных Кремлём.

В ЕК подчеркнули, что встречу можно было завершить намного продуктивнее.

Следующая встреча назначена на ноябрь. Шефчович заметил, что необходимо ускорить процессы. Договор должен быть заключён до 1 января 2020 года.