ИА «Ореанда-Новости» . Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва полностью подержала минские предложения по поставкам нефти и представила ответные предложения по данному вопросу. О заявлении президента сообщило издание «Sputnik Белоруссия».

Заявление о поддержании Россией предложений Минска по поставкам ценного ресурса Лукашенко сделал во время заслушивания доклада о работе нефтеперерабатывающих заводов государства на совещании 21 марта.

Президент Белоруссии озвучил полный состав рабочей группы по мониторингу ситуации в нефтяной сфере. В группу вошли премьер-министр и вице-премьер Республики, главы Совета и администрации президента, их заместитель, государственный секретарь Совета безопасности, председатели Комитетов по нацбезопасности и госконтролю, а также глава белорусского МИД и руководитель государственного концерна «Белнефтехим». По заявлению Лукашенко, участники рабочей группы будут принимать все необходимые меры по загрузке НПЗ Республики, проводить соответствующие заседания и информировать президента о своих решениях и развитии ситуации.

Президент также подтвердил слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса о том, что по итогам переговоров Республика представила РФ новые предложения для нефтяных организаций по поставкам ресурсов, а российская сторона полностью их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации.