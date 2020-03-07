ИА «Ореанда-Новости» . Представитель российской нефтяной компании Леонид Федун в своём интервью для издания «The Bell» заявил, что из-за разрыва сделки ОПЕК+ государство будет терять около 150 миллионов долларов за одни сутки.

Напомним, что главы министерств государств – членов ОПЕК и стран, которые не входят в картель (Россия, Казахстан, Азербайджан, которые относятся к ОПЕК+), впервые за последние четыре года не смогли заключить договор об условиях сделки по сокращению добычи ценного ресурса. Сделка перестанет действовать с начала апреля текущего года.

Совладелец ЛУКОЙЛа отметил, что оценку финансовых потерь можно сделать исходя из ожидаемого уровня падения цен на природные ресурсы на 20 долларов за баррель при объёме экспорта России в пять миллионов баррелей за сутки. Федун также подчеркнул, что компании государства хотят наращивать добычу. При этом, прирост на 2-4 процента никак не сможет компенсировать потенциальных потерей.