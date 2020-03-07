07.03.2020, 09:03
ЛУКОЙЛ оценил потери страны от разрыва сделки с ОПЕК
ИА «Ореанда-Новости». Представитель российской нефтяной компании Леонид Федун в своём интервью для издания «The Bell» заявил, что из-за разрыва сделки ОПЕК+ государство будет терять около 150 миллионов долларов за одни сутки.
Напомним, что главы министерств государств – членов ОПЕК и стран, которые не входят в картель (Россия, Казахстан, Азербайджан, которые относятся к ОПЕК+), впервые за последние четыре года не смогли заключить договор об условиях сделки по сокращению добычи ценного ресурса. Сделка перестанет действовать с начала апреля текущего года.Совладелец ЛУКОЙЛа отметил, что оценку финансовых потерь можно сделать исходя из ожидаемого уровня падения цен на природные ресурсы на 20 долларов за баррель при объёме экспорта России в пять миллионов баррелей за сутки. Федун также подчеркнул, что компании государства хотят наращивать добычу. При этом, прирост на 2-4 процента никак не сможет компенсировать потенциальных потерей. Таким образом, в общей сложности Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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