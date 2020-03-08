ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совфеда заявила, отношения Белоруссии и России в энергетической сфере не нужно политизировать. Сторона найдут компромиссные решения, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Спикер отметила, что у российско-белорусских отношений стратегический характер. Она подчеркнула, что сотрудничество между странами развивается во множестве направлений. «Это более 35 миллиардов долларов», - добавила она, говоря о торгово-экономическом обороте.

Спикер верхней палата парламента РФ добавила, что стороны наверняка решат все проблемы в энергетической сфере.

Подача нефти на белорусские НПЗ прекратилась 1 января, так как Россия и Белоруссия не заключили соглашение об условиях поставки на этот год.