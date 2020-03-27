ИА «Ореанда-Новости». В Минэнерго оценили влияние коронавируса на падение цен на нефть. Замминистра энергетики Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти клуба «Валдай» заявил, что справедливой ценой нефти для рынка на данный момент является 45-55 долларов за баррель. Он назвал данную цену оптимальной для спроса роста.

Сорокин отметил, что цена в диапазоне 45-55 долларов за баррель помогает рынку функционировать и не даёт прирастать дорогим проектам.

Сорокин подчеркнул, что вирус нанёс огромный удар по мировой экономике. По мнению замминистра, коронавирус примерно на 25 долларов за баррель снизил цену на нефть. Кардинально повлиять на ситуацию в условиях пандемии невозможно, добавил он.