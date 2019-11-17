ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы правительства Белоруссии Игорь Ляшенко проинформировал журналистов о том, что власти республики рассчитывают на то, что Москва уменьшит тарифы на природный газ в 2020 году, однако в настоящее время подтверждения этому нет.

«Здесь многоуровневые переговоры. Главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия – равные цены в течение 2 лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чём и ведём переговоры. Мы свои предложения внесли», – заявил вице-премьер.

Ляшенко также рассказал, что на назначенном на 19 ноября заседании Совета министров Союзного государства в Москве премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев, как предполагается, рассмотрят спорные аспекты. Многие из них уже были обсуждены сторонами, и есть надежда, что будет достигнуто соглашение по основным вопросам газоснабжения.