ИА «Ореанда-Новости» . Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что нефтяная отрасль государства является одной из самых развитых и конкурентоспособных на мировой арене. Такое заявление премьер-министр озвучил на совещании кабинета министров по вопросам экономики в субботу, 21 марта.

Политик подчеркнул, что экономика в глобальном масштабе переживает крайне волатильный период, который заметно сказывается на национальном рынке нефти. Тем не менее, российская экономика и отрасль нефтяной промышленности готова к преодолению непростого периода, поскольку является одной из наиболее конкурентоспособных в мире.

Председатель правительства также добавил, что