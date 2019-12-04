ИА «Ореанда-Новости. Для строительства ещё одного газопровода из России в КНР выбран маршрут, который будут проходить через Монголию. Ранее планировалось, что газопровод будет проходить через Алтай, однако позже был выбран маршрут через Монголию, хотя он более сложный в техническом плане. 

О том, что старт работы уже дан,  заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, который недавно встретился с Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

Хурэлсух заявил о том, что был рад тому, что российская сторона поддержала именно этот маршрут. После этого заявления монгольский политик встретился с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. 

Дмитрий Медведев пока не дал комментарий к этой информации. Он лишь заявил о том, что страны обсудили текущие проекты и договорились о новых.