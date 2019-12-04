О том, что старт работы уже дан, заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, который недавно встретился с Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает "Коммерсантъ".Хурэлсух заявил о том, что был рад тому, что российская сторона поддержала именно этот маршрут. После этого заявления монгольский политик встретился с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.Дмитрий Медведев пока не дал комментарий к этой информации. Он лишь заявил о том, что страны обсудили текущие проекты и договорились о новых.