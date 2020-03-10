ИА «Ореанда-Новости». Московская биржа уточнила новую верхнюю границу возможных изменений курсов иностранных валют. Так, для американской валюты граница составила 75,2125 рубля. Верхняя граница для европейской валюты же установилась на 85,785 рублях.

Торговая площадка также установила нижнюю ценовую границу нефти марки Brent. Она остановилась на 36,37 долларах за баррель. Минимальная стоимость нефти WTI же установлена на уровне 32,79 доллара за баррель.

Сложная экономическая ситуация образовалась из-за обрушения мировых цен на нефть. Причиной данного обвала стал срыв сделки стран ОПЕК+.