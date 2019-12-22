22.12.2019, 12:25
На Украине заявили, что зимой роста цен на газ не произойдёт
ИА «Ореанда-Новости» Алексеем Гончаруком, работающим на должности премьер-министра Украины, была опровергнута возможность зимой роста цен на газ для украинцев. Об этом Гончарук сообщил в Facebook.
Украинский премьер-министр сообщил, что тариф за прокачку газа из России будет устанавливаться по европейским правилам, а не на переговорах сторон. По его словам, Украина не станет заложницей двусторонних переговоров. Он отметил, что Киев будет работать по европейским цивилизованным правилам.
Премьер заявил о своей уверенности в том, что роста цен на газ не будет. Также он сказал о возможном снижении суммы коммунальных платежей.
Накануне украинским правительством был опубликован протокол встречи представителей Украины, РФ и Европейского союза, а также компаний "Газпром", "Нафтогаз Украины", "Оператор газотранспортной системы Украины. Согласно протоколу, тариф на транзит газа по украинской газотранспортной системе должен соответствовать уровню тарифов в Центральной и Западной Европе. Помимо этого, на встрече договорились о снятии арестов со всех денежных средств и активов "Газпрома".
Украинский премьер-министр сообщил, что тариф за прокачку газа из России будет устанавливаться по европейским правилам, а не на переговорах сторон. По его словам, Украина не станет заложницей двусторонних переговоров. Он отметил, что Киев будет работать по европейским цивилизованным правилам.
Премьер заявил о своей уверенности в том, что роста цен на газ не будет. Также он сказал о возможном снижении суммы коммунальных платежей.
Накануне украинским правительством был опубликован протокол встречи представителей Украины, РФ и Европейского союза, а также компаний "Газпром", "Нафтогаз Украины", "Оператор газотранспортной системы Украины. Согласно протоколу, тариф на транзит газа по украинской газотранспортной системе должен соответствовать уровню тарифов в Центральной и Западной Европе. Помимо этого, на встрече договорились о снятии арестов со всех денежных средств и активов "Газпрома".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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