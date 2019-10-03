ИА «Ореанда-Новости» Исполнительный директор украинского холдинга «Нафтогаз» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что предприятие требует от российской компании «Газпром» предоставить возможность получать газ из Туркмении на границе Украины и России.

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина – Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», – заявил топ-менеджер.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что власти страны рассматривают возможность импорта газа из России. Политик добавил, что Киев может приобретать топливо не только у «Газпрома», но и у других компаний.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что у Москвы нет намерений изменять закон и предоставлять другим поставщикам, кроме «Газпрома», право поставлять трубопроводный газа на территорию Украины.