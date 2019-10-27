Отечественное производство открыто на базе Омского нефтеперерабатывающего завода.

В торжественной церемонии запуска нового предприятия приняли участие политические деятели, представители науки и бизнеса. На открытии производства были замечены полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, председатель правления акционерного общества «Газпром нефть» Александр Дюков и председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик Валентин Пармон.

В планах инициаторов запуска нового производства, полностью обеспечить потребности отечественной промышленности по переработке нефти самыми современными катализаторами, при этом вытеснив образцы иностранного производства. Планируется выпускать до двадцати четырёх тысяч тонн катализаторов в год, что позволит России полностью отказаться от импортной продукции. В своей речи академик Валентин Пармон отметил, что этот завод является крупнейшим за всю историю постсоветского пространства. Также на открытии было отмечено, что в производство вводятся новые катализаторы, которые ранее в таких масштабах в России не производили. Некоторые технические характеристики отечественных ускорителей реакции будут превосходить иностранные образцы. Примечательно, что разработкой новых видов катализаторов занимались учёные Сибирского отделения Российской академии наук.

Стоит также отметить, что Омский нефтеперерабатывающий завод является самым крупным на всей европейской территории. В последнее время он модернизируется, а появления производства катализаторов делает его особым объектом.