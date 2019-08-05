ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса сообщило о значительном уменьшении объёма экспорта российского угля на Украину в июне, что обусловлено введением разрешительного механизма поставок топлива.

В ответ на введенные Украиной санкции Россия обязало отечественные компании получать у Минэкономразвития специальные разрешения на вывоз угля. Новые нормы начали действовать 1 июня.

В сравнении с июнем 2018 года объём экспорта угля упал на 85,3 % – с 750 тысяч до 129,3 тысячи тонн. За первые 6 месяцев 2019 года падение составило 11,1 % – до 4,9 миллиона тонн, хотя с января по май поставки увеличивались.