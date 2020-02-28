ИА «Ореанда-Новости». Австрийский посол рассказал, как относится к санкциям США в отношении «Северного потока-2».

Австрийский посол в России Йоханнес Айгнер заявил, что Австрия выступает против американских санкций в отношении «Северного потока-2». Он отметил, что данный проект важен для энергетической безопасности Европы.

Посол подчеркнул, что Москва является надёжным поставщиком энергии в Австрию с 1968 года. Поэтому в стране негативно относятся к американским экстерриториальным санкциям.

Дипломат выразил надежду на то, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на попытки США остановить работу над завершением проекта.