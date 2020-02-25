ИА «Ореанда-Новости». Москва и Минск подписали протокол, который предусматривает компенсацию за поставки «грязной» российской нефти.

Белоруссия и Россия подписали протокол, который предусматривает компенсации за поставки в республику загрязнённой российской нефти. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Балнефтехим» Владимир Сизов журналистам.

Сизов сообщил, что протокол о готовности российской стороны компенсировать передачу «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» был подписан из расчёта 15 долларов за баррель.

Сизов пояснил, что данная сумма установлена по аналогии со всеми странами, которые пострадали из-за «грязной» российской нефти. Речь идёт о Венгрии, Польше, Словакии и Чехии.



