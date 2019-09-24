Россия не собирается расширять список компаний, экспортирующих газ на Украину
ИА «Ореанда-Новости» Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские власти не намерены изменять закон и разрешать поставки трубопроводного газа на Украину кому-либо помимо действующего экспортёра – компании «Газпром».
Ранее его украинский коллега Алексей Оржель проинформировал, что в Киеве будет рассмотрена возможность импорта определённого объёма российского газа, при этом топливо может быть приобретено не только у «Газпрома».
«Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре», – сказал Новак по поводу высказывания Оржеля. «У нас единый экспортёр, и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», – заключил глава Минэнерго России.
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