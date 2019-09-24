ИА «Ореанда-Новости» Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские власти не намерены изменять закон и разрешать поставки трубопроводного газа на Украину кому-либо помимо действующего экспортёра – компании «Газпром».

Ранее его украинский коллега Алексей Оржель проинформировал, что в Киеве будет рассмотрена возможность импорта определённого объёма российского газа, при этом топливо может быть приобретено не только у «Газпрома».

«Имелось в виду то, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре», – сказал Новак по поводу высказывания Оржеля. «У нас единый экспортёр, и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», – заключил глава Минэнерго России.