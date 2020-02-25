ИА «Ореанда-Новости». Российские потребители смогут сэкономить от 3 до 30 тысяч рублей на счетах оплаты электроэнергии.

Министерство энергетики предложило, россиянам переложить ответственность за установку «умных» приборов учёта электроэнергии на сетевые и сбыточные учреждения. Это позволить сэкономить потребителям около 30 тысяч рублей. Закон об изменениях в осуществлении содержания, проверки и приобретения счётчиков вступит в силу уже с 1 июля этого года.

Счётчики будут приобретаться, устанавливаться, содержаться и меняться не жильцами, а сетевыми организациями. При этом цены на тарифы останутся прежними. Это во многом упростит жизнь граждан.

Согласно расчётам Минэнерго, «умные приборы» обойдутся компания в 599 миллиардов рублей.