ИА «Ореанда-Новости». Нефть для Белоруссии может подорожать на 17,7 долларов из-за налогов.

Об изменении цен рассказала зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в своём интервью изданию «СБ.Беларусь сегодня». Она сообщила, что из-за налогового манёвра, который проводится в России, цена нефти для Белоруссии изменится не в лучшую сторону.

Стоимость увеличится на 17,7 долларов при мировой цене 60 долларов за т.

Действия российской стороны вынуждают Белоруссию искать альтернативы у других регионов. Новым поставщиком может стать как государство из СНГ, так и с Ближнего Востока. Поставка будет осуществляться через порты Украины или Прибалтики.

Однако Гурина заметила, что решение будет принято лишь в случае экономической выгоды.

Налоговый манёвр, проводимый в России, будет стоить Белоруссии около 800 миллионов долларов за два года.