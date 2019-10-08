Для жилых помещений и юридических лиц Минэнерго резервирует определённую мощность. Если человек или организация не используют более 60% зарезервированной электроэнергии, токоторый в 2020 году составит 5%, в 2021 - 105, в 2022 - 15%.Для граждан, которые ежемесячно. Они смогут отказаться от мощностей, которые не используют в течение месяца, в пользу других.