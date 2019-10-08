08.10.2019, 21:48
С 2020 года за электроэнергию некоторые россияне будут платить больше
ИА «Ореанда-Новости». Граждане и организации, которые используют мало электроэнергии, будут платить больше.
Для жилых помещений и юридических лиц Минэнерго резервирует определённую мощность. Если человек или организация не используют более 60% зарезервированной электроэнергии, то на протяжении 3 лет к сумме квитанций будет применяться повышающий процент, который в 2020 году составит 5%, в 2021 - 105, в 2022 - 15%.
Для граждан, которые ежемесячно используют более 670 кВт, будет доступна новая услуга. Они смогут отказаться от мощностей, которые не используют в течение месяца, в пользу других.
Такой порядок оплаты электроэнергии позволит Минэнерго не нести дополнительные убытки.
Для жилых помещений и юридических лиц Минэнерго резервирует определённую мощность. Если человек или организация не используют более 60% зарезервированной электроэнергии, то на протяжении 3 лет к сумме квитанций будет применяться повышающий процент, который в 2020 году составит 5%, в 2021 - 105, в 2022 - 15%.
Для граждан, которые ежемесячно используют более 670 кВт, будет доступна новая услуга. Они смогут отказаться от мощностей, которые не используют в течение месяца, в пользу других.
Такой порядок оплаты электроэнергии позволит Минэнерго не нести дополнительные убытки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии