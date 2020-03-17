ИА «Ореанда-Новости». Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Сообщается, что судно принадлежащее «Газпрому» теперь направляется в сторону Мозамбикского пролива в западной части Индийского океана, разделяющему Африку и остров Мадагаскар. Ранее предполагалось, что судно направляется в египетский порт Суэц, куда оно должно было прибыть примерно 25 марта. Однако трубоукладчик миновал данный пункт.

В декабре министр энергетики России Алексндр Новак сообщил, что «Черский» может стать одним из вариантов достройки «Северного потока-2». Однако для этого может потребоваться дополнительная подготовка судна.

