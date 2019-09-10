ИА «Ореанда-Новости» Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что в Вашингтоне рассматривается возможность введения ограничений, направленных против компании «Роснефть», в связи с её сотрудничеством с Боливарианской Республикой.

«Да, «Роснефть» может (попасть под санкции. – Ред.). Мы ещё не дошли до этой точки. «Роснефть» зарабатывала на Венесуэле деньги», – сказал политик. Абрамс разъяснил, что российское предприятие покупает у Венесуэлы нефть со скидкой, а затем перепродает по более высокой цене. Он утверждает, что таким образом «Роснефть» одновременно и помогает Каракасу, и «выжимает» из страны деньги. «В какой-то момент мы будем вынуждены подумать об ответной реакции», – сказал Абрамс в заключение.

Представители «Роснефти» заявили, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы задолго до введения американцами санкций и что вся деятельность по поставкам осуществляется в рамках заключённых ранее договоров для возврата собственных вложений. По их мнению, в данном случае угроза санкциями является актом недобросовестной конкуренции, целью которого является предоставление преимуществ компаниям из США.