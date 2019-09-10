ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).

Указывается, что суд отменил решение Европейской комиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к указанным мощностям. «Суд ЕС вынес решение в пользу Польши по поводу использования «Газпромом" газопровода Opal. […] Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100 %», – сказано в сообщении польского министерства.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Чожевский заявил, что данное решение суда не позволит «Газпрому» полностью отказаться от транспортировки топлива через территорию Украины.